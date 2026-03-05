Week-end Japon à croquer Cité internationale de la gastronomie et du vin Dijon

Week-end Japon à croquer

Cité internationale de la gastronomie et du vin 12 Parvis de l’UNESCO Dijon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-14

Saviez-vous que le manga est l’un des plus beaux ambassadeurs de la cuisine japonaise ? Pour partager les derniers jours de l’exposition temporaire Croquez ! La BD met les pieds dans le plat, la Cité vous transporte au cœur des traditions nippones les 14 et 15 mars. Venez fêter le renouveau du printemps à travers un programme alliant conférences-dégustations, atelier d’initiation à l’art floral ikebana et animations familiales ouvertes à tous. Laissez-vous porter par la magie de la saison autour d’une table festive aux nuances de Sakura. .

Cité internationale de la gastronomie et du vin 12 Parvis de l’UNESCO Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Week-end Japon à croquer

L’événement Week-end Japon à croquer Dijon a été mis à jour le 2026-03-02 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)