Week-end Portes Ouvertes au Domaine Robert Roth Soultz-Haut-Rhin

Informations pratiques

Soultz-Haut-Rhin

Week-end Portes Ouvertes au Domaine Robert Roth

38A route de Jungholtz Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15 2026-08-16

Journées portes ouvertes au domaine les samedi 15 et dimanche 16 août 2026, de 10 h à minuit.

Au programme dégustations de vins, de crémants et d’eaux-de-vie, tartes flambées, bar à vin, glaces, jeux en plein air et musique. Le samedi, la fête se poursuivra jusqu’à minuit avec un food truck, un concert d’Attentat Fanfare à 20 h, suivi d’un set de DJ.

Notre week-end Portes Ouvertes, temps fort dans la vie de notre exploitation, sera de retour le samedi 15 et le dimanche 16 août 2026.

L’occasion pour tous de (re)découvrir le Domaine et de mieux connaître nos vins, nos dernières nouveautés et nos projets à venir. Vins, crémants et eaux-de-vie ce week-end sera l’occasion de déguster toute notre gamme.

PROGRAMME

10h > 18h | Dégustation

Samedi et dimanche

Un parcours entre notre cave et les espaces d’accueil du Pavillon vous permettra de découvrir nos vins de Lieux au fil d’une dégustation classée par terroirs.

Pause tartes flambées, au feu de bois évidemment

Bar à vin, pour le plaisir d’échanger autour d’un verre

Camion de glaces, pour les petits et les grands

Jeux extérieurs, pour tester votre agilité

Ambiance musicale avec plusieurs artistes

Cette année encore, nous aurons la joie d’accueillir nos amis vignerons de la région bordelaise du Château la Braulterie !

ÉVÉNEMENT

18h > minuit | Soirée concert en plein air

Samedi uniquement

La journée de samedi se prolongera dans une ambiance festive en plein air avec

Bar à vin

Food truck L’Affamé Traiteur

Concert Attentat Fanfare

Une représentation au format concert vous attendra, suivie d’un after avec un DJ set aux platines.

Début du concert 20h 0 .

38A route de Jungholtz Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 80 45 contact@domaine-roth.com

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English :

Open House at the estate on Saturday, August 15, and Sunday, August 16, 2026, from 10 a.m. to midnight.

On the program: wine, crémant, and brandy tastings, tarte flambée, a wine bar, ice cream, outdoor games, and music. On Saturday, the festivities will continue until midnight with a food truck, a concert by Attentat Fanfare at 8 p.m., followed by a DJ set.

L’événement Week-end Portes Ouvertes au Domaine Robert Roth Soultz-Haut-Rhin a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller