Week-end Rando Jeux Place de l’Eglise Saint-Jean-du-Bruel

Saint-Jean-du-Bruel

Week-end Rando Jeux

Place de l’Eglise 13 grand-rue Saint-Jean-du-Bruel Aveyron

Tarif : – – EUR

57

Tarif de base plein tarif

Tarif par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09

L’Escampette, votre gîte chaleureux à Saint-Jean-du-Bruel, vous accueille et vous propose une escapade conviviale, clé en main pour les amoureux de nature et de jeux de société !

Au programme

Deux randonnées d’environ 7 et 13 km chacune, à la découverte des plus beaux sentiers des Causses et de Cévennes.

Un apéro-jeux de société pour le dîner du samedi soir, concocté par Sébastien le pizzaïolo du village, à déguster dans la bonne humeur.

Un pique-nique savoureux, préparé par le café restaurant La Bulle, pour recharger les batteriesen pleine nature le dimanche midi.

Samedi 9 mai 2026

♦ 13H30 Rendez-vous devant l’église de Saint-Jean-du-Bruel/ Accueil au gîte

♦ 14H Randonnée jusqu’aux ruines du château d’Algues, avec un très joli panorama

♦ 19H Apéro jeux

Dimanche 10 mai 2026

♦ 8H30 Petit-déjeuner et visite libre du marché et des balades sonores

♦ 10H Départ pour une randonnée sur les Causses: l’œil de bœuf et pause pique-nique au

Tombeau des géants, Notre Dame de la Sentinelle, retour au gîte vers 16H en passant par le

vieux pont médiéval 57 .

Place de l’Eglise 13 grand-rue Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie +33 7 81 60 71 06 lescampette12@gmail.com

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English :

L’Escampette, your cosy B&B in Saint-Jean-du-Bruel, welcomes you and offers a friendly, turnkey getaway for nature lovers and board game enthusiasts!

L’événement Week-end Rando Jeux Saint-Jean-du-Bruel a été mis à jour le 2026-04-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)