Week-end spécial de lancement du Donjon ! Rouen
Week-end spécial de lancement du Donjon ! Rouen samedi 20 juin 2026.
Rouen
Week-end spécial de lancement du Donjon !
Rue du Donjon Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Le temps d’un week-end devenez les tout premiers habitants du Donjon de Rouen. Prenez la pose, installez-vous à la table du banquet, imaginez votre vie en 1210. Après des mois de travail et 800 ans d’attente, le Donjon n’attendait que vous pour reprendre vie.
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Rue du Donjon Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
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English : Week-end spécial de lancement du Donjon !
L’événement Week-end spécial de lancement du Donjon ! Rouen a été mis à jour le 2026-06-12 par Seine-Maritime Attractivité
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