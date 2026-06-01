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Week-end spécial de lancement du Donjon ! Rouen

Week-end spécial de lancement du Donjon ! Rouen samedi 20 juin 2026.

Adresse : Rue du Donjon

Ville : 76000 Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Rouen

Week-end spécial de lancement du Donjon !

Rue du Donjon Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Le temps d’un week-end devenez les tout premiers habitants du Donjon de Rouen. Prenez la pose, installez-vous à la table du banquet, imaginez votre vie en 1210. Après des mois de travail et 800 ans d’attente, le Donjon n’attendait que vous pour reprendre vie.

Soyez les premiers à ouvrir ce chapitre !   .

Rue du Donjon Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie  

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English : Week-end spécial de lancement du Donjon !

L’événement Week-end spécial de lancement du Donjon ! Rouen a été mis à jour le 2026-06-12 par Seine-Maritime Attractivité

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