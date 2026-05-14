Week-end spécial pouvoir d’achat au restaurant Le Jardin d’Arthus Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz
Week-end spécial pouvoir d’achat au restaurant Le Jardin d’Arthus Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz jeudi 14 mai 2026.
Chaumes-en-Retz
Week-end spécial pouvoir d’achat au restaurant Le Jardin d’Arthus
Arthon-en-Retz 17 rue de l’Eglise Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 12:00:00
fin : 2026-05-17 14:00:00
Date(s) :
2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17
Avis aux gourmands, qui aiment aussi faire attention à leur porte monnaie le restaurant Le Jardin d’Arthus propose une offre promotionnelle durant le week-end de l’ascension.
Du 14 au 17 mai, pour l’achat d’un menu complet entrée + plat + dessert, le second est à -50%. De quoi se faire plaisi
Pratique
réservations conseillées
places limitées
par téléphone
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Arthon-en-Retz 17 rue de l’Eglise Chaumes-en-Retz 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 96 56 jardindarthus44@gmail.com
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English :
For gourmets who also like to keep an eye on their wallets, Le Jardin d’Arthus restaurant is running a special offer over the Ascension weekend.
From May 14th to 17th, buy a complete menu (starter + main course + dessert) and get the second course at 50% off. Enough to please
L’événement Week-end spécial pouvoir d’achat au restaurant Le Jardin d’Arthus Chaumes-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-12 par I_OT Pornic
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