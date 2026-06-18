Week end Sylvothérapie La Ferme de la Reine des Près (DABERT) Champclause samedi 4 juillet 2026.

Champclause

Week end Sylvothérapie

La Ferme de la Reine des Près (DABERT) 5 Route du Rouchassou Champclause Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Constellations familiales et sylvothérapie: un week end pour revenir à l’essentiel, à soi, aux autres et à la nature.

.

La Ferme de la Reine des Près (DABERT) 5 Route du Rouchassou Champclause 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 76 35 65 frdp.bouss@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Family Constellations and Forest Therapy: A weekend to reconnect with what matters most—yourself, others, and nature.

L’événement Week end Sylvothérapie Champclause a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal