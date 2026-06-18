Week end Sylvothérapie La Ferme de la Reine des Près (DABERT) Champclause
Week end Sylvothérapie La Ferme de la Reine des Près (DABERT) Champclause samedi 4 juillet 2026.
Champclause
Week end Sylvothérapie
La Ferme de la Reine des Près (DABERT) 5 Route du Rouchassou Champclause Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Constellations familiales et sylvothérapie: un week end pour revenir à l’essentiel, à soi, aux autres et à la nature.
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La Ferme de la Reine des Près (DABERT) 5 Route du Rouchassou Champclause 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 76 35 65 frdp.bouss@gmail.com
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English :
Family Constellations and Forest Therapy: A weekend to reconnect with what matters most—yourself, others, and nature.
L’événement Week end Sylvothérapie Champclause a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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