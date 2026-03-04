Week-end Télérama, Musée des Beaux Arts, Orléans

Week-end Télérama 21 et 22 mars Musée des Beaux Arts Loiret

Gratuit avec le Pass Télérama

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T14:00:00+01:00 – 2026-03-21T14:30:00+01:00

Fin : 2026-03-22T16:00:00+01:00 – 2026-03-22T16:45:00+01:00

Accédez gratuitement aux visites guidées, aux collections et aux expositions sur présentation du Pass Télérama.

Musée des Beaux Arts Place Sainte-Croix Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 79 21 83 https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/le-musee-des-beaux-arts https://www.facebook.com/MBAOrleans/;https://www.instagram.com/mbaorleans/ Sa collection permanente, qui couvre la création artistique du XVe au XXe siècle, présente un ensemble exceptionnel de peintures italiennes, flamandes et hollandaises, ainsi qu’un important fonds d’oeuvres françaises des XVIIe et XVIIIe siècles dont un remarquable cabinet des pastels, le deuxième de France après le Louvre. Outre 2.000 peintures et 700 sculptures, le musée possède une collection de 10.000 dessins et 50.000 estampes. Gratuit le 1er dimanche du mois / Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 4 € / Billet groupé valable une journée donnant droit à l’entrée du Musée des Beaux-Arts, de l’Hôtel Cabu – musée d’Histoire et d’Archéologie d’Orléans) et de la Maison de Jeanne d’Arc.

