Weekend d’Ashtanga Vinyasa yoga Le Carnet de Bord Plougasnou

Weekend d’Ashtanga Vinyasa yoga

Le Carnet de Bord 1 Route du Port Blanc Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

Animé par Marie-Camille Brissiaud, il y a dans le yoga Ashtanga Vinyasa une pratique physique intense, qui unit le corps et l’esprit et nous aide à voyager en nous-mêmes.

Le yoga Ashtanga Vinyasa n’est pas juste une série de postures pour moi, c’est une méthode technique qui allie force, souplesse et concentration. C’est une pratique qui m’a reconnectée à la réalité de mon corps, m’obligeant à être plus attentive à mes ressentis physiques et à prendre soin de ma santé. C’est aussi la seule activité qui a tenu dans le temps et qui est devenue indispensable à mon bien-être quotidien. (marie-camille-yoga.fr/).

Contact et renseignements Marie Brissiaud 06 63 86 99 25 .

