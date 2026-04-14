Weekend Rebonds au Marché de Lerme, Marché de Lerme, Bordeaux

Weekend Rebonds au Marché de Lerme 25 et 26 avril Marché de Lerme Gironde

sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:30:00+02:00

Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:30:00+02:00

Des rendez-vous réguliers pour pratiquer la danse contemporaine ! REBONDS propose une série d’ateliers encadrés par des artistes chorégraphes. Chaque événement est l’occasion de découvrir des approches chorégraphiques ou d’approfondir… mais aussi de rassembler les danseur.euse.s amateur.rice.s curieux.se.s de découvrir des univers artistiques variés.

• SAM 25 & 26.04 : WEEKEND REBONDS

Marché de Lerme, Bordeaux Fondaudège

AGATA MASZKIEWICZ (10h>12h)

Chorégraphe et danseuse polonaise active en Europe, Aga ta propose une approche sensorielle du mouvement à travers le Body-Mind Centering, une pratique qui développe l’attention au corps, à la peau, au sens du toucher, mais aussi à l’autre. Une invitation à bouger librement en faisant confiance à ses sensations.

ETHAN CAZAUX (13h30>15h30)

Formé à l’international au Flying Low et au Floorwork, il débute avec la compagnie Käfig de Mourad Merzouki, et poursuit avec les compagnies Sara Ducat et Circe, développant une danse ancrée, libre. Il propose un travail physique centré sur le sol : transferts de poids, spirales, glissés, chutes contrôlées et rebonds, tout en offrant des outils afin de développer la singularité de chacun.e.

AURORE DI BIANCO (16h30>18h30)

Artiste pour de nombreux chorégraphes depuis près de 30 ans et pédagogue, Aurore aime se nommer vectrice de mouvement. Sa gestuelle, nourrie par son parcours d’interprète, met en valeur le collectif et l’importance de l’espace partagé. Elle propose une approche inspirée de la technique release, favorisant un mouvement fluide, ancré, porté par l’élan, la gravité et les directions naturelles du corps.

Programmation FÉVRIER > JUIN :

• SAM 28.02 (10h>13h) : EVA JULLIERE

Station Marne, Bordeaux Victoire

• SAM 14.03 (10h>13h) : SABINE SAMBA

Station Marne, Bordeaux Victoire

• SAM 25 & 26.04 : WEEKEND REBONDS

Marché de Lerme, Bordeaux Fondaudège

AGATA MASZKIEWICZ (10h>12h)

ETHAN CAZAUX (13h30>15h30)

AURORE DI BIANCO (16h30>18h30)

• SAM 30.05 (10h>13h) : NADIA LARINA

Station Marne, Bordeaux Victoire

• SAM 06.12 (10h>13h) : GILLES BARON

Station Marne, Bordeaux Victoire

TARIFS

Full Pack (Ateliers du samedi Station Marne + Weekend Rebonds au Marché de Lerme) : 195€ (paiement 3×65€)

Offre 4 ateliers du samedi à Station Marne : 105€ (paiement 3×35€)

1 atelier : 35€ / 25€ avec la @cartejeunebm

Weekend Rebonds au Marché de Lerme : 120€ (paiement 3×40€)

1 atelier : 25€ / 2 ateliers : 45€ / 1 journée : 70€

Adhésion annuelle : 12€

Marché de Lerme Place de Lerme, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/rebonds-bordeaux/adhesions/ateliers-fev-juin-2026 »}]

Des rendez-vous réguliers pour pratiquer la danse contemporaine ! REBONDS propose chaque mois des ateliers encadrés par des artistes chorégraphes ouverts à tous.te.s les danseur.euse.s amateur.rice.s. danse atelier