Welcome on WATT : une journée d’ateliers, loisirs créatifs et spectacle ! RueWATT PARIS
Welcome on WATT : une journée d’ateliers, loisirs créatifs et spectacle ! RueWATT PARIS samedi 30 mai 2026.
9h30-10h30. Atelier Baby-parents avec Elodie Escarmelle *
Un
temps ludique et doux pour découvrir la danse en famille. Un moment
propice pour donner libre cours à son imaginaire, se découvrir
autrement. Payant sur réservation : Infos-resa
11h-12h30. Atelier Pole dance avec Coline Mazurek *
Initiation et découverte de la Pole dance pour les ados-adultes, à partir de 15 ans.
Gratuit sur réservation reservation@2r2c.coop
11h-13h. Atelier Tissu Cirque & Danse avec Elodie Escarmelle et Cecilia Hermosilla *
Un
atelier pour explorer le mouvement, le corps et son rapport au tissu,
en naviguant entre espace horizontal au sol et vertical dans les airs. Payant sur réservation : Infos-resa
15h-17h. Atelier cirque aérien adultes avec Cirque Fier.e.s *
Découvrez ou continuer votre apprentissage des agrès aérien : Trapèze, cerceau, sangles. Payant sur réservation : Infos-resa
15h-17h. Atelier Métal à repousser avec Emilia Pesty
Choisissez un motif et découvrez les techniques de base du métal à repousser, alliant créativité et savoir-faire artisanal.
15h-17h30. Atelier DIY carnets magiques et collages
Laissez
libre cours à votre créativité et venez fabriquer un carnet !
Choisissez chaque détails (papier, couleur, laine) et repartez avec un
objet qui vous ressemble, à remplir de mots doux, de souvenirs, de rêves
à venir. Collage, dessin, écriture. Pour celleux qui préfèrent décorer
que fabriquer, des carnets sont prêts ! Tout public
15h-17h30. Atelier DIY fanions et guirlandes festives
Création de tresses, fanions et guirlandes avec des tissus pour décorer RueWATT ! Tout public
17h30. Le Grand Goûter
Partageons un goûter toustes ensemble pour fêter le printemps !
+ 14h et 18h. Où dorment les séismes – Diptyque Collectif En Suspens
RueWATT accompagne tout au long de l’année ce collectif de jeunes danseur·ses amateur·ices.
Découvrez leur 4e création en espace public (30min)
RDV place Aurelie Nemours, Paris 13
Gratuit en accès libre
* Hormis les ateliers Baby-parents, Pole dance, Aérien adultes, Tissu.
RueWATT vous ouvre ses portes.
Tout au long de la journée, passez quand vous voulez.
En famille, seul·e, ou entre ami·es, soyez les bienvenu·es.
On finit la journée avec un grand goûter à partager !
Le samedi 30 mai 2026
de 09h30 à 18h30
gratuit sous condition
Gratuit en accès libre (hormis les ateliers Baby-parents, Pole dance, Aérien adultes, Tissu, infos sur www.2r2c.coop)
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T12:30:00+02:00
fin : 2026-05-30T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T09:30:00+02:00_2026-05-30T18:30:00+02:00
RueWATT 18 rue WATT 75013 PARIS
https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/welcome-on-watt +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/ https://www.facebook.com/de.decirque/
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