Welcome on WATT : une journée d’ateliers, loisirs créatifs et spectacle ! RueWATT PARIS

9h30-10h30. Atelier Baby-parents avec Elodie Escarmelle *

Un

temps ludique et doux pour découvrir la danse en famille. Un moment

propice pour donner libre cours à son imaginaire, se découvrir

autrement. Payant sur réservation : Infos-resa

11h-12h30. Atelier Pole dance avec Coline Mazurek *

Initiation et découverte de la Pole dance pour les ados-adultes, à partir de 15 ans.

Gratuit sur réservation reservation@2r2c.coop

11h-13h. Atelier Tissu Cirque & Danse avec Elodie Escarmelle et Cecilia Hermosilla *

Un

atelier pour explorer le mouvement, le corps et son rapport au tissu,

en naviguant entre espace horizontal au sol et vertical dans les airs. Payant sur réservation : Infos-resa

15h-17h. Atelier cirque aérien adultes avec Cirque Fier.e.s *

Découvrez ou continuer votre apprentissage des agrès aérien : Trapèze, cerceau, sangles. Payant sur réservation : Infos-resa

15h-17h. Atelier Métal à repousser avec Emilia Pesty

Choisissez un motif et découvrez les techniques de base du métal à repousser, alliant créativité et savoir-faire artisanal.

15h-17h30. Atelier DIY carnets magiques et collages

Laissez

libre cours à votre créativité et venez fabriquer un carnet !

Choisissez chaque détails (papier, couleur, laine) et repartez avec un

objet qui vous ressemble, à remplir de mots doux, de souvenirs, de rêves

à venir. Collage, dessin, écriture. Pour celleux qui préfèrent décorer

que fabriquer, des carnets sont prêts ! Tout public



15h-17h30. Atelier DIY fanions et guirlandes festives

Création de tresses, fanions et guirlandes avec des tissus pour décorer RueWATT ! Tout public

17h30. Le Grand Goûter

Partageons un goûter toustes ensemble pour fêter le printemps !

+ 14h et 18h. Où dorment les séismes – Diptyque Collectif En Suspens

RueWATT accompagne tout au long de l’année ce collectif de jeunes danseur·ses amateur·ices.

Découvrez leur 4e création en espace public (30min)

RDV place Aurelie Nemours, Paris 13

Gratuit en accès libre

* Hormis les ateliers Baby-parents, Pole dance, Aérien adultes, Tissu.

VOIR LA PROGRAMMATION

RueWATT vous ouvre ses portes.

Tout au long de la journée, passez quand vous voulez.

En famille, seul·e, ou entre ami·es, soyez les bienvenu·es.

On finit la journée avec un grand goûter à partager !

Le samedi 30 mai 2026

de 09h30 à 18h30

gratuit sous condition

Gratuit en accès libre (hormis les ateliers Baby-parents, Pole dance, Aérien adultes, Tissu, infos sur www.2r2c.coop)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T12:30:00+02:00

fin : 2026-05-30T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T09:30:00+02:00_2026-05-30T18:30:00+02:00

RueWATT 18 rue WATT 75013 PARIS

https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/welcome-on-watt +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/ https://www.facebook.com/de.decirque/



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