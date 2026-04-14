Welcome to the Landes 3 !, Gymnase Lucien David, Nantes

Welcome to the Landes 3 ! 17 – 19 avril Gymnase Lucien David Loire-Atlantique

Gratuit (et gratuit sur inscription le vendredi 17 avril 2026

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T19:00:00+02:00 – 2026-04-17T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-19T09:00:00+02:00 – 2026-04-19T18:00:00+02:00

Vendredi 17 avril

➡️ Soirée de présentation de l’événement et de l’association, avec un buffet convivial à la fin.

Samedi 18 avril

➡️ Matin : workshop de danse (avec Cjay au CSC du Bout des Landes).

➡️ Après-midi : tournoi de football féminin au Gymnase Lucien David.

Dimanche 19 avril

➡️ Matin : workshop de danse (avec Cjay au CSC du Bout des Landes).

➡️ Après-midi : tournoi de football masculin au Gymnase Lucien David.

Gymnase Lucien David 4B Rue des Renards, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/les-parametres/evenements/soiree-de-presentation-welcome-to-the-landes-3 »}]

Welcome to the Landes est un événement sportif et culturel qui aura lieu les 17,18 et 19 avril 2026 sur Nantes Nord. Foot Fustal