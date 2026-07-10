West Tour 2026 Centre socioculturel de Bellevue / Salle du Jamet Nantes
mercredi 22 juillet 2026 · Centre socioculturel de Bellevue / Salle du Jamet · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-22 14:30 –
Gratuit : oui En famille
Le West Tour a le plaisir de vous présenter l’association DEKONOU cette nouvelle édition ! Du 24 au 28 août, rejoignez-nous dans différents quartiers Ouest de Nantes pour vivre une expérience culturelle unique autour des traditions africaines. ???? Concert de l’association Dekonou 24 août à 18h : Maison de Quartier du Breil26 août à 18h30 : Maison de Quartier des Dervallières27 août à 19h : Bellevue, CSC du Jamet28 août à 18h : Centre Socioculturel des Bourderies ???? Initiation Zumba 20 août à 10h30 : Dervallières (RDV au Pigeonner)20 août à 14h00 : Bourderies20 août à 16h00 : Breil20 août à 18h00 : Bellevue ???? Ateliers de percussions 22 juillet à 14h30 : Bellevue23 juillet à 17h00 : Breil27 juillet à 15h00 : Bourderies ???? Spectacle de marionnettes30 juillet à 10h30 : Dervallières29 juillet à 10h30 : Bellevue Meta ???? Atelier Zumba 24 août à 18h00 : Breil26 août à 18h30 : Dervallières27 août : Bellevue28 août : BourderiesLes animations se dérouleront dans différents CSC de l’Ouest : Bellevue, Dervallières, Breil et les Bourderies.Entrée libre selon les animations.
Centre socioculturel de Bellevue / Salle du Jamet Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 46 44 22 bellevue@accoord.fr
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