WHAT A TRIP FESTIVAL Montpellier

Rendez-vous pour le What a Trip ! Festival du 22 au 29 juin 2026 !

Le festival international du film de voyage et d’aventure de Montpellier revient pour la 10ème année !

L’équipe du festival redouble d’inventivité pour proposer une grande bouffée d’air à un large public passionné d’images et de voyages.

Ces dernières années, What a Trip ! Festival a su s’imposer comme un événement culturel incontournable de la région Occitanie en accueillant, en plein cœur de Montpellier, près de 43 000 visiteurs en 2019 et avec 24 films projetés en 2020.

Au programme: projections de films de voyage en compétition, expositions, village du voyage et concerts au Peyrou, conférences… .

English :

See you at the What a Trip! Festival from June 22 to 29, 2026!

Montpellier?s international travel and adventure film festival returns for its 10th year!

German :

Wir sehen uns beim What a Trip! Festival vom 22. bis 29. Juni 2026!

Das internationale Reise- und Abenteuerfilmfestival in Montpellier kehrt im 10. Jahr zurück!

Italiano :

Ci vediamo al Che viaggio! Dal 22 al 29 giugno 2026!

Il festival internazionale del cinema di viaggio e d’avventura di Montpellier torna per il suo 10° anno!

Espanol :

Nos vemos en el Festival ¡Vaya viaje! Del 22 al 29 de junio de 2026

El festival internacional de cine de viajes y aventuras de Montpellier celebra su 10ª edición

