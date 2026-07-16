What we talk about when we talk about skateboarding ou comment je suis devenu danseur 41 rue Jobin (entrée piéton) Marseille 3e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 3e Arrondissement

What we talk about when we talk about skateboarding ou comment je suis devenu danseur

Vendredi 19 mars 2027 de 19h à 19h50.

Samedi 20 mars 2027 de 17h à 17h50. 41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-19 17:00:00

fin : 2027-03-20 17:50:00

Date(s) :

2027-03-19 2027-03-20

Ce spectacle un brin autobiographique raconte l’histoire d’un ado skateur devenu danseur. Sur sa planche, avec le même acharnement qu’il y a 20 ans, Benoit Canteteau convoque sur la scène devenue skatepark, l’ado qu’il était, le récit d’une génération.Enfants

Adepte de skate à l’adolescence, Benoit Canteteau enchaîne les figures sur sa planche, rejoue l’acharnement et l’ivresse des heures passées au skatepark.





Il reprend les codes de l’adolescent qu’il a été et la dose d’opiniâtreté qu’il faut avoir pour sans cesse recommencer après être tombé. Des traces de cette pratique se sont imprimées dans sa danse. Il fait de la chute un mouvement, accepte l’inertie du corps envoyé en vrac sur le sol. Le skate lui a appris le sens de l’équilibre, le rapport à l’espace et la notion de distance.







Pour l’artiste, le chemin de l’apprentissage du skateboard est aussi le chemin de la construction de sa personne.





Dans la vie comme dans un skatepark, cette citation de Samuel Beckett l’accompagne : Essayer encore. Rater encore. Rater mieux . Il tisse une histoire d’amour avec la tentative et le sens du défi. Il réévoque cette satisfaction ultime et si éphémère lorsqu’une figure passe ! .

41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This slightly autobiographical show tells the story of a teenage skateboarder who became a dancer. On his skateboard, with the same determination he had 20 years ago, Benoit Canteteau brings to life on stage—which has been transformed into a skatepark—the teenager he once was, telling the story of a generation.

L’événement What we talk about when we talk about skateboarding ou comment je suis devenu danseur Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille