What’s cooking? Atelier Alain Le Bras Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-26 14:30 – 18:00

Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

« What’s cooking? » est une installation développée par l’artiste Michaela Sanson-Braun dans le cadre de sa résidence à l’Atelier Alain Le Bras. Pensé comme un espace en transformation continue, le projet prend la forme d’une plateforme d’exposition construite progressivement à partir de fragments, de gestes et d’accumulations. L’installation se déploie à travers les différentes pièces de l’atelier, en dialogue avec son architecture, et brouille les frontières entre espace de travail et espace d’exposition.Composée entièrement de matériaux recyclés – panneaux issus d’expositions antérieures, éléments de mobilier, rebuts et chutes provenant d’écoles d’art et d’architecture – l’installation fonctionne comme un assemblage évolutif, où chaque élément conserve la trace de ses usages précédents.Le projet s’inscrit dans une logique processuelle: il ne s’agit pas d’un objet figé, mais d’un environnement en cours d’élaboration, accessible au public à travers des temps d’ouverture réguliers. Les visiteurs sont invités à entrer dans cet espace instable, à en parcourir les différentes strates, et à observer les transformations en cours. « What’s cooking? » propose ainsi une réflexion sur les conditions de production et de présentation des œuvres, en mettant en tension construction, exposition et réemploi.

Atelier Alain Le Bras Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000



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