WhatsApp, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

WhatsApp Vendredi 24 avril, 14h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T14:00:00+02:00 – 2026-04-24T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-24T14:00:00+02:00 – 2026-04-24T16:00:00+02:00

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 67 60 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

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