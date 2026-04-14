WhatsApp, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux
WhatsApp, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux vendredi 24 avril 2026.
WhatsApp Vendredi 24 avril, 14h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T14:00:00+02:00 – 2026-04-24T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-24T14:00:00+02:00 – 2026-04-24T16:00:00+02:00
Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 67 60 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Le guide du débutant atelier numérique
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