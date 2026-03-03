WHEELZ KIDS Canet-en-Roussillon

WHEELZ KIDS

Centre ville Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-15 10:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-16

Pour sa 4ᵉ édition, Canet-en-Roussillon accueillera le Wheelz Kids !

Une journée exceptionnelle dédiée aux enfants, placée sous le signe du sport, de la découverte et du fun.

Au programme des initiations, des démonstrations et surtout… des sourires !

Rendez-vous pour partager ensemble un moment dynamique et festif.

Centre ville Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00 jules@wheelzfestival.com

English :

For its 4th edition, Canet-en-Roussillon will be hosting Wheelz Kids!

An exceptional day dedicated to children, under the banner of sport, discovery and fun.

On the program: initiations, demonstrations and above all? smiles!

Come and share a dynamic and festive moment together.

