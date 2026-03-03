WHEELZ KIDS Canet-en-Roussillon
WHEELZ KIDS
Centre ville Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Début : Lundi 2026-05-15 10:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00
2026-05-15 2026-05-16
Pour sa 4ᵉ édition, Canet-en-Roussillon accueillera le Wheelz Kids !
Une journée exceptionnelle dédiée aux enfants, placée sous le signe du sport, de la découverte et du fun.
Au programme des initiations, des démonstrations et surtout… des sourires !
Rendez-vous pour partager ensemble un moment dynamique et festif.
Centre ville Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00 jules@wheelzfestival.com
English :
For its 4th edition, Canet-en-Roussillon will be hosting Wheelz Kids!
An exceptional day dedicated to children, under the banner of sport, discovery and fun.
On the program: initiations, demonstrations and above all? smiles!
Come and share a dynamic and festive moment together.
L’événement WHEELZ KIDS Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-03-03 par CANET TOURISME