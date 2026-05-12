White Summer Party Rosheim

Rosheim

White Summer Party

Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13 23:59:00

Date(s) :

2026-07-13

Une soirée estivale et festive sous le signe de la musique électro et de la convivialité ! Au programme DJ sets, ambiance chic et champêtre, rythmes deep house, afro house et électro progressive jusqu’au bout de la nuit. Dress code blanc conseillé et burgers gourmands pour accompagner la soirée.

Le 13 juillet, on passe en mode été chic et champêtre à Rosheim !

Dès 18h, le Schnakeloch se transforme pour une soirée blanche, solaire et élégante… où l’ambiance monte doucement jusqu’à faire vibrer la piste

À partir de 19h, deux DJs aux platines

– 19h à 21h30 Warm Up By Evn, musicien prodige et plus récemment il se révèle être un des jeunes talents DJ prometteur des nuits Strasbourgeoises.

– 21h30 à minuit Mister MaxX MalloY, figure incontournable du Grand Est depuis près de 20 ans, 2 tournées nationale, tutoyant l’Allemagne, la Suisse est prochainement l’Espagne… on ne l’arrête plus. Depuis quelques mois il a rejoint les studios afin de produire ses propres tracks et remix qu’il a hâte de vous partager !

– De minuit jusqu’à la fermeture B2B Exclusif des 2 DJs ! Un duo complice, pour un set puissant et immersif.

Petit plus EVN viendra avec son djembé pour apporter une touche live, organique et ultra entraînante.

Au programme deep house, afro house, électro progressive… avec quelques envolées techno pour vous embarquer jusqu’au bout de la nuit.

Dress code blanc immaculé, esprit champêtre et solaire

Et pour reprendre des forces Fun Burger Obernai sera là pour vous régaler avec ses burgers bien gourmands.

Préparez-vous à danser, vibrer, et partager un vrai moment d’été ! .

Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A festive summer evening of electro music and conviviality! On the program: DJ sets, chic country ambience, deep house, afro house and progressive electro rhythms all night long. White dress code recommended and gourmet burgers to accompany the evening.

L’événement White Summer Party Rosheim a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile