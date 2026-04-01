Who’s Gonna Save The World ? – Ladji Diaby Lafayette Anticipations Paris

Ladji Diaby se sert de ces meubles comme de vitrines pour des objets abandonnés. Chaque œuvre relève ainsi d’une collaboration symbolique entre l’artiste et l’ancien ne propriétaire de l’objet. Bien que ces artefacts aient peu de valeur matérielle, ils sont perçus différemment une fois installés dans un espace artistique. À travers l’acte d’exposition, Ladji Diaby interroge les systèmes qui déterminent la valeur culturelle en Occident.

La question posée par le titre, Who’s Gonna Save the World?, est rhétorique. Ladji Diaby considère l’effondrement du monde comme une étape nécessaire à sa reconstruction. Il propose d’accepter sa chute imminente pour avancer vers de nouvelles utopies et éviter ainsi de répéter les erreurs du passé. Pour lui, le salut du monde n’est pas la responsabilité d’un seul individu ; la libération ne peut advenir que par l’action collective.

Prises dans leur ensemble, ces œuvres fonctionnent comme des talismans venus d’un monde imaginaire où convergent les aspirations politiques, spirituelles et artistiques de l’artiste. L’attachement de Ladji Diaby à ces artefacts est lié à sa croyance dans leur pouvoir créateur. Selon lui, ce ne sont pas de simples objets, mais des mécanismes d’émancipation, des outils qui lui permettent de s’affranchir du destin que les hiérarchies sociales occidentales prescrivent à un homme d’origine malienne, de confession musulmane, vivant en France.

Commissaire : Ben Broome

Pour son exposition Who’s Gonna Save the World?, Ladji Diaby présente une installation réalisée à partir de meubles chinés ou trouvés dans la rue. Il a transformé chacune de ces pièces, faisant écho à l’habitude de sa mère de décorer et d’embellir le mobilier de leur maison pour l’imprégner de spiritualité, dans une recherche de proximité avec Dieu.

Du mercredi 01 avril 2026 au dimanche 19 juillet 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-01T14:00:00+02:00

fin : 2026-07-19T22:00:00+02:00

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Lafayette Anticipations 9, rue du Plâtre 75004 Paris

https://www.lafayetteanticipations.com/fr/exposition/ladji-diaby



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