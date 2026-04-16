Wiera Gran, une vie dans le ghetto Mémorial de la Shoah Paris

Étoile montante de la chanson en Pologne, Wiera Gran (1916‑2007) a 23 ans quand la guerre éclate. En mars 1941, elle rejoint sa famille dans le ghetto de Varsovie et renoue avec le succès en se produisant au Café Sztuka avec d’autres artistes. À l’été 1942, Wiera est exfiltrée du ghetto. Son activité artistique et son évasion réussie au plus fort des déportations vers le centre de mise à mort de Treblinka éveillent les soupçons. À la fin de la guerre, elle est accusée d’avoir collaboré avec la Gestapo. Bien qu’innocentée à plusieurs reprises, Wiera Gran demeure jusqu’à la fin de sa vie une figure énigmatique et ambiguë, sans cesse ramenée à son passé.

En présence de l’auteure et de Jean‑Charles Szurek, historien, directeur de recherche émérite au CNRS.

Animée par Anna Sigalevitch, journaliste et auteure.

En partenariat avec France Culture.

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Dans le cadre du 83e anniversaire de l’insurrection du ghetto de Varsovie.



Séance d’écoute en avant-première.



Documentaire radiophonique (60 min) de Juliette Médevielle, réalisé par Franck Lilin pour Une histoire particulière, une émission de France Culture, 2026.

Le jeudi 16 avril 2026

de 19h00 à 21h00

payant

Tarif réduit pour les 18-25 ans et les seniors (sur présentation d’un justificatif)

Tarif gratuit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les – de 18 ans (sur présentation d’un justificatif)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-17T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T19:00:00+02:00_2026-04-16T21:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/wiera-gran-une-vie-dans-le-ghetto +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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