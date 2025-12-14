Willy Ronis par Willy Ronis, Église et prieuré Saint-Benoît-du-Sault, Saint-Benoît-du-Sault

Informations pratiques

Willy Ronis par Willy Ronis 19 et 20 septembre Église et prieuré Saint-Benoît-du-Sault Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion du Bicentenaire de la photographie organisée par le Ministère de la Culture, et grâce au fonds de la Médiathèque du Patrimoine et de la Photographie (MPP), l’Association Culturelle du Prieuré vous propose de redécouvrir l’œuvre de Willy Ronis (1910-2009), photographe humaniste inclassable et personnage clé de l’histoire de la photographie française, passé par Saint-Benoît-du-Sault à partir de 1990 à l’invitation de Jean Chatelut.

À partir de 1985, Willy Ronis se plonge dans son fonds photographique pour sélectionner ce qu’il considère comme l’essentiel de son travail. Il réalise une série de six albums, constituant ainsi son « testament photographique ». Ces albums inédits sont la matrice de cette exposition exceptionnelle, qui revient sur ses photographies de Belleville-Ménilmontant, pour traverser toute son œuvre, en passant par des sujets emblématiques tels que le monde ouvrier, l’intime et Paris.

Église et prieuré Saint-Benoît-du-Sault Route de Limoges, 36170 Saint-Benoît-du-Sault, France Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire 0254475144 https://www.parc-naturel-brenne.fr/visitez/site-ville-villages-remarquables/chateaux-et-monuments-religieux-remarquables/eglise-et-prieure-de-saint-benoit-du-sault-36 Fondé à la fin du Xe siècle, le prieuré de SaintBenoît-du-Sault constituait une position avancée de l’abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, en terre d’Aquitaine. Cette cité médiévale, habitée par les moines bénédictins, cache aujourd’hui, derrière ses remparts, une charmante bourgade. Après des utilisations diverses dont une colonie de vacances, le prieuré est en cours de réhabilitation. L’église du XIe siècle est d’architecture préromane avec sa remarquable charpente en coque de bateau inversée.

Découvrez l’œuvre de Willy Ronis à travers une exposition exceptionnelle retraçant son parcours, de Belleville-Ménilmontant à Paris, entre monde ouvrier, intimité et photographie humaniste.

©Willy Ronis, Donation MPP