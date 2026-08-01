Wine & Show des vendanges au Domaine de Métifiot Domaine de Métifiot Saint-Rémy-de-Provence
vendredi 28 août 2026 · Domaine de Métifiot · Saint-Rémy-de-Provence
Informations pratiques
Saint-Rémy-de-Provence
Wine & Show des vendanges au Domaine de Métifiot
Vendredi 28 août 2026 à partir de 19h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Domaine de Métifiot Chemin des Carrières Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Le Domaine de Métifiot vous invite à une nouvelle édition “Wine & Show” à Saint-Rémy-de-Provence.Adultes
Découvrez le Domaine de Métifiot lors d’un évènement exceptionnel le vendredi 28 août à partir de 19h à Saint-Rémy-de-Provence !
Le rendez-vous pour célébrer le début de l’été le “Wine & Show” au domaine de Métifiot. Ce domaine de vignes et d’oliviers au pied des Alpilles se transforme en scène à ciel ouvert pour une soirée inoubliable mêlant vin, musique et gastronomie.
Un moment unique à partager dans un cadre exceptionnel.
Nous vous recommandons de réserver votre billet. .
Domaine de Métifiot Chemin des Carrières Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 94 35 contact@domainedemetifiot.fr
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English :
The Domaine de Métifiot invites you to the latest edition of “Wine & Show” in Saint-Rémy-de-Provence.
L’événement Wine & Show des vendanges au Domaine de Métifiot Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-28 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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