Wine & Show des vendanges au Domaine de Métifiot Domaine de Métifiot Saint-Rémy-de-Provence

Informations pratiques

Saint-Rémy-de-Provence

Wine & Show des vendanges au Domaine de Métifiot

Vendredi 28 août 2026 à partir de 19h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Domaine de Métifiot Chemin des Carrières Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Le Domaine de Métifiot vous invite à une nouvelle édition “Wine & Show” à Saint-Rémy-de-Provence.Adultes

Découvrez le Domaine de Métifiot lors d’un évènement exceptionnel le vendredi 28 août à partir de 19h à Saint-Rémy-de-Provence !



Le rendez-vous pour célébrer le début de l’été le “Wine & Show” au domaine de Métifiot. Ce domaine de vignes et d’oliviers au pied des Alpilles se transforme en scène à ciel ouvert pour une soirée inoubliable mêlant vin, musique et gastronomie.



Un moment unique à partager dans un cadre exceptionnel.



Nous vous recommandons de réserver votre billet. .

Domaine de Métifiot Chemin des Carrières Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 94 35 contact@domainedemetifiot.fr

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English :

The Domaine de Métifiot invites you to the latest edition of “Wine & Show” in Saint-Rémy-de-Provence.

L’événement Wine & Show des vendanges au Domaine de Métifiot Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-28 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles