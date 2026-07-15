Wolfgang Valbrun, Flawed by design Place Pierre de Coubertin Lillebonne

Informations pratiques

Lillebonne

Wolfgang Valbrun, Flawed by design

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-02 20:30:00

fin : 2027-04-02 21:45:00

Date(s) :

2027-04-02

Après avoir longtemps prêté sa voix à divers projets, Wolf ressent le besoin d’écrire et d’enregistrer sous son propre nom. Le fruit de ce travail est Flawed By Design, une collection de chansons profondément personnelles inspirées par l’amour, la perte, les relations, les tensions sociales et l’évolution personnelle.

L’album a été enregistré aux studios Fishpond (Bristol) et Rockfield (Pays de Galles), avec Thierry Lemaitre, James Graham, Adam Holgate, Damian McLean-Brown, Charlie Fitzgerald, Rhii Williams et Matt Brown — une équipe brillante de musiciens et coauteurs, qui constitue aussi le cœur du groupe de tournée de Wolf. .

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 38 51 88 juliobona@lillebonne.fr

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English : Wolfgang Valbrun, Flawed by design

L’événement Wolfgang Valbrun, Flawed by design Lillebonne a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme