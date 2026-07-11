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Wood Wild Web et le monde des champignons Parc des Oblates Nantes

mercredi 29 juillet 2026 · Parc des Oblates · Nantes

Wood Wild Web et le monde des champignons Parc des Oblates Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
10:30
Lieu
Parc des Oblates
Adresse
Rue de la Brianderie
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-29 10:30 – 11:30
Gratuit : non Sur inscription Tout public 

Les arbres discutent, le saviez-vous ? Venez découvrir comment ces plantes majestueuses communiquent entre elles et le rôle que jouent les champignons dans ces échanges. Vous verrez, il y a de la solidarité sous terre… En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc des Oblates???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc des Oblates Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-des-oblates 06 64 10 58 24 https://my.weezevent.com/biodiversete-2026


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