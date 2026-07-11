Wood Wild Web et le monde des champignons Parc du Grand Blottereau Nantes
mercredi 26 août 2026 · Parc du Grand Blottereau · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 10:30 – 11:30
Gratuit : non Sur inscription Tout public
Les arbres discutent, le saviez-vous ? Venez découvrir comment ces plantes majestueuses communiquent entre elles et le rôle que jouent les champignons dans ces échanges. Vous verrez, il y a de la solidarité sous terre… En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc du Grand Blottereau???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026
Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau 06 64 10 58 24 https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
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