Workshop – avec l’artiste No Anger Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-02 18:00 – 21:00

Gratuit : non 45 € les 3 ateliers 45 € les 3 ateliersVotre inscription vous engage à la participation des 3 ateliers. Inscription : https://billetterie-ccn-de-nantes.mapado.com/event/690528-workshop-no-anger?eventDate=2670352 Tout public, Personne en situation de handicap

Un corps digne est-il un corps debout, un corps assis bien droit sur une chaise ? Dans ce workshop, No Anger, artiste associéx au CCNN, propose un espace de danse contact-improvisation. L’espace va être empli de corps, mais aussi par des voix, des sons, certains mots et certaines idées qui, d’habitude inaudibles et impensables, vont mettre l’espace en mouvement et les corps en danse. Stage du 2 au 4 juin 2026 de 18h à 21h Ouvert à toutes et tous.Pas de prérequis. À destination de 15 participants professionnels de tous champs artistiques, ainsi que de danseurs amateurs.Le workshop est accessible aux personnes en situation de handicap.Nous vous invitons à contacter Pauline Tessier Talon pour toute question ou besoin spécifique.

Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 93 30 97 http://www.ccnnantes.fr/ contact@ccnn.fr 06 59 47 72 47 https://ccnnantes.fr/fr/events/wokshop-no-angesaison2025-2026



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