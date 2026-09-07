Workshop « Regards sur Douchy-les-Mines » avec Charles Thiéfaine, CRP / Centre régional de la photographie Hauts-de-France, Douchy-les-Mines

Informations pratiques

Workshop « Regards sur Douchy-les-Mines » avec Charles Thiéfaine 21 et 22 novembre CRP / Centre régional de la photographie Hauts-de-France Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T10:00:00+01:00 – 2026-11-21T18:00:00+01:00

Fin : 2026-11-22T10:00:00+01:00 – 2026-11-22T18:00:00+01:00

Le CRP/ célèbre le Bicentenaire de la Photographie en proposant un cycle de stages longs durant les vacances scolaires avec artistes.

Le cycle débute en novembre 2026 et se termine en juin 2027.

[Date non-définitive, infos et description à venir]

CRP / Centre régional de la photographie Hauts-de-France Place des Nations, 59282 Douchy-les-Mines, France Douchy-les-Mines 59282 Nord Hauts-de-France 33327435650 https://www.crp.photo Douchy-les-Mines se trouve au centre du triangle routier Paris-Lille–Bruxelles, à 15 km au sud-ouest de Valenciennes. En voiture : 15 min de Valenciennes 40 min de Lille 1h20 de Bruxelles 2h de Paris 4h de Londres Parking disponible «Place des Nations» En transport en commun : En train Gare TGV de Valenciennes : 45 min de Lille 1h40 de Bruxelles 1h50 de Paris 3h de Londres Puis : tram ligne A direction Denain, arrêt Espace Villars + bus 4 direction Collège E. Littré, arrêt Julien Renard (15min)

Le CRP/ célèbre le Bicentenaire de la Photographie en proposant un cycle de stages longs durant les vacances scolaires avec artistes.

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