Tristan, Yseult & Cie – Douchy-les-Mines (59), Mediatheque Max-Pol Foucher, Douchy-les- Mines, Douchy-les-Mines

Informations pratiques

Tristan, Yseult & Cie – Douchy-les-Mines (59) Samedi 14 novembre, 16h30 Mediatheque Max-Pol Foucher, Douchy-les- Mines Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T16:30:00+01:00 – 2026-11-14T17:30:00+01:00

Fin : 2026-11-14T16:30:00+01:00 – 2026-11-14T17:30:00+01:00

Vous aimez partir à l’aventure toutes voiles dehors ?

Les combats titanesques et indécis ne vous font pas peur ?

Êtes-vous prêt à rencontrer un géant, un nain, des lépreux, des félons et un dragon ?

Et plus que tout les amours impossibles – avec philtre incorporé – vous émoustillent-ils ?

Alors, courageuses damoiselles et jolis damoiseaux, venez entendre la fantastique, héroïque, épique, dramatique, tragique et (un peu) comique histoire de Tristan et Yseult, qui se connurent, qui s’émurent… et qui moururent.

Mediatheque Max-Pol Foucher, Douchy-les- Mines Pl. Paul Eluard, 59282 Douchy-les- Mines Douchy-les-Mines 59282 Nord Hauts-de-France

Une version fidèle, et déjantée, du mythe médiéval !

Tristan, Yseult & Cie