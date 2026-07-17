Tristan, Yseult & Cie – Douchy-les-Mines (59), Mediatheque Max-Pol Foucher, Douchy-les- Mines, Douchy-les-Mines
samedi 14 novembre 2026 · Mediatheque Max-Pol Foucher, Douchy-les- Mines · Douchy-les-Mines
Informations pratiques
Tristan, Yseult & Cie – Douchy-les-Mines (59) Samedi 14 novembre, 16h30 Mediatheque Max-Pol Foucher, Douchy-les- Mines Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T16:30:00+01:00 – 2026-11-14T17:30:00+01:00
Fin : 2026-11-14T16:30:00+01:00 – 2026-11-14T17:30:00+01:00
Vous aimez partir à l’aventure toutes voiles dehors ?
Les combats titanesques et indécis ne vous font pas peur ?
Êtes-vous prêt à rencontrer un géant, un nain, des lépreux, des félons et un dragon ?
Et plus que tout les amours impossibles – avec philtre incorporé – vous émoustillent-ils ?
Alors, courageuses damoiselles et jolis damoiseaux, venez entendre la fantastique, héroïque, épique, dramatique, tragique et (un peu) comique histoire de Tristan et Yseult, qui se connurent, qui s’émurent… et qui moururent.
Mediatheque Max-Pol Foucher, Douchy-les- Mines Pl. Paul Eluard, 59282 Douchy-les- Mines Douchy-les-Mines 59282 Nord Hauts-de-France
Une version fidèle, et déjantée, du mythe médiéval !
Tristan, Yseult & Cie
À voir aussi à Douchy-les-Mines (Nord)
- Bistrot photo / La Traversée Photographique, CRP / Centre régional de la photographie Hauts-de-France, Douchy-les-Mines 5 septembre 2026
- Atelier « La photographie de 1826 à 2026 », CRP / Centre régional de la photographie Hauts-de-France, Douchy-les-Mines 28 octobre 2026
- Atelier « Rencontre entre le numérique et le cyanotype », CRP / Centre régional de la photographie Hauts-de-France, Douchy-les-Mines 3 mars 2027
- Journée mondiale du sténopé, CRP / Centre régional de la photographie Hauts-de-France, Douchy-les-Mines 24 avril 2027
- Atelier « Dans le viseur de la diapositive : l’intelligence artificielle », CRP / Centre régional de la photographie Hauts-de-France, Douchy-les-Mines 28 avril 2027