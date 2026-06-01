Journée mondiale du sténopé, CRP / Centre régional de la photographie Hauts-de-France, Douchy-les-Mines

Journée mondiale du sténopé Samedi 24 avril 2027, 14h00 CRP / Centre régional de la photographie Hauts-de-France Nord

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-24T14:00:00+02:00 – 2027-04-24T18:00:00+02:00

Fin : 2027-04-24T14:00:00+02:00 – 2027-04-24T18:00:00+02:00

Le CRP/ célèbre le Bicentenaire de la photographie en proposant un cycle de stages et d’ateliers associés au laboratoire argentique.

Le cycle débute en novembre 2026 et se termine en mai 2027.

[ infos et description à venir]

CRP / Centre régional de la photographie Hauts-de-France Place des Nations, 59282 Douchy-les-Mines, France Douchy-les-Mines 59282 Nord Hauts-de-France 33327435650 https://www.crp.photo Douchy-les-Mines se trouve au centre du triangle routier Paris-Lille–Bruxelles, à 15 km au sud-ouest de Valenciennes. En voiture : 15 min de Valenciennes 40 min de Lille 1h20 de Bruxelles 2h de Paris 4h de Londres Parking disponible «Place des Nations» En transport en commun : En train Gare TGV de Valenciennes : 45 min de Lille 1h40 de Bruxelles 1h50 de Paris 3h de Londres Puis : tram ligne A direction Denain, arrêt Espace Villars + bus 4 direction Collège E. Littré, arrêt Julien Renard (15min)

Le CRP/ célèbre le Bicentenaire de la photographie en proposant un cycle de stages et d’ateliers associés au laboratoire argentique.

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