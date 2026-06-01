Atelier « Dans le viseur de la diapositive : l’intelligence artificielle », CRP / Centre régional de la photographie Hauts-de-France, Douchy-les-Mines

Atelier « Dans le viseur de la diapositive : l’intelligence artificielle » Mercredi 28 avril 2027, 14h00 CRP / Centre régional de la photographie Hauts-de-France Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-28T14:00:00+02:00 – 2027-04-28T16:00:00+02:00

Fin : 2027-04-28T14:00:00+02:00 – 2027-04-28T16:00:00+02:00

Questionner la subjectivité au regard de l’intelligence artificielle à partir d’un support photographique analogique

Cet atelier organisé en plusieurs étapes questionne la place de la subjectivité humaine dans l’analyse des images. Il permet de valoriser l’esprit critique, la différence des points de vue dans notre rapport aux images. La première étape consiste à l’expérimentation et la manipulation du film argentique d’une diapositive par des processus d’altération du support grâce à divers outils. Cette diapositive amène à une phase d’analyse et de description de l’image par les élèves et par l’intelligence artificielle suivi d’une phase de comparaison entre les deux types de productions.

CRP / Centre régional de la photographie Hauts-de-France Place des Nations, 59282 Douchy-les-Mines, France Douchy-les-Mines 59282 Nord Hauts-de-France 33327435650 https://www.crp.photo Douchy-les-Mines se trouve au centre du triangle routier Paris-Lille–Bruxelles, à 15 km au sud-ouest de Valenciennes. En voiture : 15 min de Valenciennes 40 min de Lille 1h20 de Bruxelles 2h de Paris 4h de Londres Parking disponible «Place des Nations» En transport en commun : En train Gare TGV de Valenciennes : 45 min de Lille 1h40 de Bruxelles 1h50 de Paris 3h de Londres Puis : tram ligne A direction Denain, arrêt Espace Villars + bus 4 direction Collège E. Littré, arrêt Julien Renard (15min)

Questionner la subjectivité au regard de l’intelligence artificielle à partir d’un support photographique analogique

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