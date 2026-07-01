Bistrot photo / La Traversée Photographique, CRP / Centre régional de la photographie Hauts-de-France, Douchy-les-Mines

Informations pratiques

Bistrot photo / La Traversée Photographique 5 et 6 septembre CRP / Centre régional de la photographie Hauts-de-France Nord

6 places par workshop

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T09:00:00+02:00 – 2026-09-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-06T09:00:00+02:00 – 2026-09-06T19:00:00+02:00

La photo sans rendez-vous au coin de la rue

Une proposition de médiation conviviale qui investit les bars et bistrots de proximité. Une occasion idéale de se rencontrer, de partager des histoires, de réinvestir des lieux de vie, de partage, de proximité, essentiels dans les territoires.

Ce Bistrot photo organisé par le Centre régional de la photographie Hauts-de-France se tiendra entre le PMU Le Vincennes (144 Av. de la République, 59282 Douchy-les-Mines) et le CRP/ Centre régional de la photographie Hauts-de-France (Place des Nations, 59282, Douchy-les-Mines), les week-ends de 10h à 18h.

Les bars PMU occupent une place singulière dans le paysage quotidien : plus que de simples points de vente, ils sont des lieux de vie où se tissent des habitudes, des échanges et une forme de convivialité discrète. On y vient autant pour suivre une course que pour retrouver des visages familiers, discuter de l’actualité ou simplement partager un moment. Entre rituels quotidiens et circulation des récits, ces espaces participent à une sociabilité de proximité, accessible et sans formalité, où se croisent des trajectoires diverses.

Le CRP/ Centre régional de la photographie Hauts-de-France prévoit de délocaliser des actions de médiations, à l’occasion de la traversée photographique, en allant directement à la rencontre des douchynois·e·s. Pensés de façon complémentaires aux stages programmés dans le cadre du bicentenaire, ces temps délocalisés au PMU rassembleront artistes intervenant·e·s et stagiaires pour permettre le partage et un échange autour de leur pratique avec le public local, habitué de ces lieux de vie.

Les artistes présents : Valérie L’Hoste, Charles Thiefaine, Céline Pévrier (sous réserve de validation), Raphaël Dallaporta.

Ce projet est réalisé dans le cadre de la Traversée Photographique, un programme d’événements proposé par le réseau Diagonal labellisé Bicentenaire de la Photographie par le ministère de la Culture et s’inscrit dans la programmation officielle du 1er septembre 2026 au 30 septembre 2027.

CRP / Centre régional de la photographie Hauts-de-France Place des Nations, 59282 Douchy-les-Mines, France Douchy-les-Mines 59282 Nord Hauts-de-France 33327435650 https://www.crp.photo [{« type »: « link », « value »: « https://www.crp.photo/infos-pratiques/ »}] Douchy-les-Mines se trouve au centre du triangle routier Paris-Lille–Bruxelles, à 15 km au sud-ouest de Valenciennes. En voiture : 15 min de Valenciennes 40 min de Lille 1h20 de Bruxelles 2h de Paris 4h de Londres Parking disponible «Place des Nations» En transport en commun : En train Gare TGV de Valenciennes : 45 min de Lille 1h40 de Bruxelles 1h50 de Paris 3h de Londres Puis : tram ligne A direction Denain, arrêt Espace Villars + bus 4 direction Collège E. Littré, arrêt Julien Renard (15min)

La photo sans rendez-vous au coin de la rue

Workshop photo au Centre régional de la photographie Hauts-de-France © CRP/.