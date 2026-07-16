Atelier « Rencontre entre le numérique et le cyanotype », CRP / Centre régional de la photographie Hauts-de-France, Douchy-les-Mines

Informations pratiques

Atelier « Rencontre entre le numérique et le cyanotype » Mercredi 3 mars 2027, 14h00 CRP / Centre régional de la photographie Hauts-de-France Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-03T14:00:00+01:00 – 2027-03-03T16:00:00+01:00

Fin : 2027-03-03T14:00:00+01:00 – 2027-03-03T16:00:00+01:00

Mêler des techniques photographiques analogiques et contemporaines

Cet atelier permet la rencontre du numérique avec un procédé de tirage ancien. Un travail photographique réalisé en amont au collège permet de produire des images avec différents outils numériques (appareils photos numériques, téléphones portables, intelligence artificielle, drones, etc..). Ces photographies sont ensuite transformées en négatifs imprimés sur papier transparent et utilisées par les élèves afin d’expérimenter le tirage cyanotype, procédé ancien inventé en 1842.

CRP / Centre régional de la photographie Hauts-de-France Place des Nations, 59282 Douchy-les-Mines, France Douchy-les-Mines 59282 Nord Hauts-de-France 33327435650 https://www.crp.photo Douchy-les-Mines se trouve au centre du triangle routier Paris-Lille–Bruxelles, à 15 km au sud-ouest de Valenciennes. En voiture : 15 min de Valenciennes 40 min de Lille 1h20 de Bruxelles 2h de Paris 4h de Londres Parking disponible «Place des Nations» En transport en commun : En train Gare TGV de Valenciennes : 45 min de Lille 1h40 de Bruxelles 1h50 de Paris 3h de Londres Puis : tram ligne A direction Denain, arrêt Espace Villars + bus 4 direction Collège E. Littré, arrêt Julien Renard (15min)

Mêler des techniques photographiques analogiques et contemporaines

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