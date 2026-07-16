Atelier « La photographie de 1826 à 2026 », CRP / Centre régional de la photographie Hauts-de-France, Douchy-les-Mines

Informations pratiques

Atelier « La photographie de 1826 à 2026 » Mercredi 28 octobre, 14h00 CRP / Centre régional de la photographie Hauts-de-France Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-28T14:00:00+01:00 – 2026-10-28T16:00:00+01:00

Fin : 2026-10-28T14:00:00+01:00 – 2026-10-28T16:00:00+01:00

Découvrir l’histoire et l’évolution de la photographie d’hier à aujourd’hui

Deux ateliers sont proposés afin de confronter deux façons de photographier. Un atelier de sténopé permet de découvrir la pratique de l’argentique et ses contraintes importantes ainsi que l’origine de la photographie. Un atelier de prise de vues numériques à l’aide de différents outils questionne l’instantanéité et l’abondance.

CRP / Centre régional de la photographie Hauts-de-France Place des Nations, 59282 Douchy-les-Mines, France Douchy-les-Mines 59282 Nord Hauts-de-France 33327435650 https://www.crp.photo Douchy-les-Mines se trouve au centre du triangle routier Paris-Lille–Bruxelles, à 15 km au sud-ouest de Valenciennes. En voiture : 15 min de Valenciennes 40 min de Lille 1h20 de Bruxelles 2h de Paris 4h de Londres Parking disponible «Place des Nations» En transport en commun : En train Gare TGV de Valenciennes : 45 min de Lille 1h40 de Bruxelles 1h50 de Paris 3h de Londres Puis : tram ligne A direction Denain, arrêt Espace Villars + bus 4 direction Collège E. Littré, arrêt Julien Renard (15min)

Découvrir l’histoire et l’évolution de la photographie d’hier à aujourd’hui

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