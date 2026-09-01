Informations pratiques

Saintes-Maries-de-la-Mer

World Clean Up Day actions de dépollution

Dimanche 20 septembre 2026. Port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Dépolluons Ensemble

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Port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 80 05

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English :

Let’s clean up together

L’événement World Clean Up Day actions de dépollution Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer