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AGENDA · Saintes-Maries-de-la-Mer

World Clean Up Day actions de dépollution Saintes-Maries-de-la-Mer

dimanche 20 septembre 2026 · Saintes-Maries-de-la-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Port Gardian
Ville
13460 Saintes-Maries-de-la-Mer
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Saintes-Maries-de-la-Mer

World Clean Up Day actions de dépollution

Dimanche 20 septembre 2026. Port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Dépolluons Ensemble
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Port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 80 05 

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English :

Let’s clean up together

L’événement World Clean Up Day actions de dépollution Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer

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