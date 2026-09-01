AGENDA · Saintes-Maries-de-la-Mer
World Clean Up Day actions de dépollution Saintes-Maries-de-la-Mer
dimanche 20 septembre 2026 · Saintes-Maries-de-la-Mer
Informations pratiques
Saintes-Maries-de-la-Mer
World Clean Up Day actions de dépollution
Dimanche 20 septembre 2026. Port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Dépolluons Ensemble
.
Port Gardian Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 80 05
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English :
Let’s clean up together
L’événement World Clean Up Day actions de dépollution Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
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