Informations pratiques

Camiers

World Clean up Day

Plage de Sainte-Cécile Camiers Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Participez à la journée mondiale de la planète avec le nettoyage de la plage. La matinée se clôturera par une collation conviviale offerte aux participants.

Rendez-vous sur l’Esplanade à partir de 10h.

Ouvert à tous. .

Plage de Sainte-Cécile Camiers 62176 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 84 72 18 officedetourisme@camiers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement World Clean up Day Camiers a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme de Camiers-Sainte Cécile