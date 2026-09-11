World Clean up Day Camiers
samedi 19 septembre 2026 · Camiers
Informations pratiques
Camiers
World Clean up Day
Plage de Sainte-Cécile Camiers Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Participez à la journée mondiale de la planète avec le nettoyage de la plage. La matinée se clôturera par une collation conviviale offerte aux participants.
Rendez-vous sur l’Esplanade à partir de 10h.
Ouvert à tous. .
Plage de Sainte-Cécile Camiers 62176 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 84 72 18 officedetourisme@camiers.fr
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English :
L’événement World Clean up Day Camiers a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme de Camiers-Sainte Cécile
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