World O’Range Tour, Angle des rues Paul-Verlaine et 4-Août-1789, Villeurbanne
World O’Range Tour, Angle des rues Paul-Verlaine et 4-Août-1789, Villeurbanne dimanche 21 juin 2026.
World O’Range Tour Dimanche 21 juin, 12h00 Angle des rues Paul-Verlaine et 4-Août-1789 Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T12:00:00+02:00 – 2026-06-21T13:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T12:00:00+02:00 – 2026-06-21T13:30:00+02:00
Miss O’Range a deux buts dans la vie : paraître jeune et briller sur les greens du monde entier. Elle aime les barbecues, aller à la piscine avec ses crocodiles en plastique, prendre l’avion comme on prend le bus, mais vit dans un quartier écologique. Car Miss O’Range n’est pas à un paradoxe près et va le prouver avec ce trio de performances…
Tout public
Angle des rues Paul-Verlaine et 4-Août-1789 36 rue Paul-Verlaine
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Miss O’Range a deux buts : paraître jeune et briller sur les greens. Elle aime les barbecues, aller à la piscine avec ses crocodiles en plastique, prendre l’avion comme on prend le bus…
© Raphael Helle
À voir aussi à Villeurbanne (Métropole de Lyon)
- Meet & Fabrik L’EXPO, I Factory, Villeurbanne 2 juin 2026
- Meet & Fabrik L’EXPO I Factory Villeurbanne 2 juin 2026
- IA : Entreprise passez de la réflexion à l’action ! – Colloque à CPE Lyon, Colloque IA – CPE Lyon, Villeurbanne 4 juin 2026
- Festival Les Intergalactiques La Rayonne 7 Rue Henri Legay, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 5 juin 2026
- PUBLIC IMAGE LTD – PUBLIC IMAGE LTD – This is not the last LE TRANSBORDEUR Villeurbanne 5 juin 2026