WORLDWIDE FESTIVAL 2026 20E ANIVERSAIRE

Sète Hérault

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-06-28

Le Worldwide Festival vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition à Sète en juillet 2025.

C’est au coeur de Sète que Freshly Cut et Gilles Peterson vous accueillent chaque année depuis 2006 pour une semaine hors du temps. Toute la ville devient alors un grand terrain de jeu et de découverte pour le bonheur de tous.​Concerts en bord de mer, DJ sets sous les étoiles, balades dans les ruelles sétoises…Au Worldwide, on prend le temps. Le temps de découvrir des artistes , qui pour certains, se produisent pour la première fois en France. .

Sète 34200 Hérault Occitanie

English :

The Worldwide Festival looks forward to seeing you again in Sète in July 2025.

German :

Das Worldwide Festival lädt Sie im Juli 2025 zu einer neuen Ausgabe in Sète ein.

Italiano :

Il Festival mondiale tornerà a Sète nel luglio 2025.

Espanol :

El Festival Mundial volverá a Sète en julio de 2025.

L’événement WORLDWIDE FESTIVAL 2026 20E ANIVERSAIRE Sète a été mis à jour le 2025-11-04 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE