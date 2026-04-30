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Wouuu Houuu ! de la compagnie Le Crieur Bains-les-Bains La Vôge-les-Bains

samedi 12 septembre 2026 · Bains-les-Bains · La Vôge-les-Bains

Wouuu Houuu ! de la compagnie Le Crieur Bains-les-Bains La Vôge-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Bains-les-Bains
Adresse
2 Av. Lt-Colonel Chavane
Ville
88240 La Vôge-les-Bains
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

La Vôge-les-Bains

Wouuu Houuu ! de la compagnie Le Crieur

Bains-les-Bains 2 Av. Lt-Colonel Chavane La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 16:00:00
fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Dans le Cadre du Festival Ô les Bains! , découvrez Wouuu Houuu !!! de la compagnie Le Crieur. Deux clowns, un espace où l’absurde rencontre la poésie. Ils s’aiment, se détestent mais ne peuvent vivre l’un sans l’autre. Ces deux êtres sensibles et bruts à la fois, nous invitent à découvrir leur monde fou et décalé.Tout public
0  .

Bains-les-Bains 2 Av. Lt-Colonel Chavane La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 36 31 75 

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English :

As part of the %D4 les Bains! Festival, discover Wouuu Houuu!!! by the Le Crieur theater company. Two clowns, a space where the absurd meets poetry. They love each other, they hate each other, but they can’t live without one another. These two characters—at once sensitive and raw—invite us to discover their crazy, offbeat world.

L’événement Wouuu Houuu ! de la compagnie Le Crieur La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-24 par OT EPINAL ET SA REGION

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