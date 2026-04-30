Wouuu Houuu ! de la compagnie Le Crieur Bains-les-Bains La Vôge-les-Bains
samedi 12 septembre 2026 · Bains-les-Bains · La Vôge-les-Bains
Informations pratiques
La Vôge-les-Bains
Wouuu Houuu ! de la compagnie Le Crieur
Bains-les-Bains 2 Av. Lt-Colonel Chavane La Vôge-les-Bains Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 16:00:00
fin : 2026-09-12 17:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Dans le Cadre du Festival Ô les Bains! , découvrez Wouuu Houuu !!! de la compagnie Le Crieur. Deux clowns, un espace où l’absurde rencontre la poésie. Ils s’aiment, se détestent mais ne peuvent vivre l’un sans l’autre. Ces deux êtres sensibles et bruts à la fois, nous invitent à découvrir leur monde fou et décalé.Tout public
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Bains-les-Bains 2 Av. Lt-Colonel Chavane La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 36 31 75
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English :
As part of the %D4 les Bains! Festival, discover Wouuu Houuu!!! by the Le Crieur theater company. Two clowns, a space where the absurd meets poetry. They love each other, they hate each other, but they can’t live without one another. These two characters—at once sensitive and raw—invite us to discover their crazy, offbeat world.
L’événement Wouuu Houuu ! de la compagnie Le Crieur La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-24 par OT EPINAL ET SA REGION
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