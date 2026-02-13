WOW Festival 2026 – Du 10 au 15 mars, Marché des Douves, Bordeaux

WOW Festival 2026 – Du 10 au 15 mars 10 – 15 mars Marché des Douves Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-10T08:00:00+01:00 – 2026-03-10T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-15T08:00:00+01:00 – 2026-03-15T20:00:00+01:00

Situé au cœur du quartier populaire Saint-Michel à Bordeaux, le WOW festival se tisse autour de la journée de lutte pour les droits des femmes du 8 mars, et propose des performances artistiques pluridisciplinaires à la frontière entre militantisme et sensibilisation au vécu des femmes et des minorités de genres.

La 5ème édition du WOW Festival se déroulera du 10 au 15 mars 2026 !

Certains évènements sont gratuits et d’autres payants.

Le lien vers les billetteries → https://linktr.ee/wowfestivalbdx?utm_source=linktree_profile_share<sid=0761fbd8-d904-4b89-a49b-7bbb42c0b2c8

MARDI 10 MARS

Performance de Cadavres Exquises, La Maison Ouverte – 19h

Conférence d’Hortense Belhôte, Glob Théâtre – 20h

MERCREDI 11 MARS

Conférence d’Hortense Belhôte, Station Marne – 19h30

JEUDI 12 MARS

Conférence d’Hortense Belhôte, La Maison des Arts – 19h

Stand up de Mamari et Alicia C’est Tout, Halles des Chartrons – 20h30

VENDREDI 13 MARS

Rencontre / Dédicace BD avec Mansoureh Kamari, Bibliothèque Capucins / Saint-Michel – 18h

Vernissage d’expositions, Marché des Douves – 19h

Concert de Divas of Metropop, Café des Douves – 20h

SAMEDI 14 MARS

Tour guide féministe à vélo par Bordeaux Détours, départ Place des Capucins – 10h

Défilé de mode « Des vieilles et des vieux », Place des Capucins – 11h

Café BD participatif, Bibliothèque Capucins / Saint-Michel – 11h

Table ronde « Les vécus de discrimination des personnes minorisées », Café des Douves – 12h30

Performance de danse de Clémentine Vaillon, Café des Douves – 13h30

Table ronde « Le parcours combattant d’une musicienne », Café des Douves – 15h

Concert d’Adamée, Café des Douves – 16h

Rencontre avec Martin Page, Café des Douves – 17h

Performance « Artistes palestiniennes à l’honneur », Café des Douves – 18h

Marché des créateur.rices, Local La Méduse – 19h

Soirée festive, Le Pas de Lune – 19h

→ Quiz burlesque de Raie Publique

→ DJ Set de Claude-Emmanuelle

DIMANCHE 15 MARS

Batucada de La Drum Team, Place des Capucins – 12h30

Village associatif, Marché des Douves – 13h30

Rencontre / Dédicace BD avec Salomé Lahoche, Marché des Douves – 14h

Lecture théâtralisée BD par Les Trois Canards, Café des Douves – 16h

Chorale par La Râle Co, Café des Douves – 16h30

Restitution d’un atelier de théâtre, Café des Douves – 18h

Show de Drag Kings, Marché des Douves – 19h30

Marché des Douves 4 rue des Douves, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine

Le WOW Festival revient pour un 5ème édition, du 10 au 15 mars 2026 ! festival bordeaux