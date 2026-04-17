WYLD + NOWADAYS + FAKEAR & FRIENDS LE BAZACLE Toulouse
WYLD + NOWADAYS + FAKEAR & FRIENDS LE BAZACLE Toulouse samedi 25 avril 2026.
Toulouse
WYLD + NOWADAYS + FAKEAR & FRIENDS
LE BAZACLE 11 Quai Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 25 EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 18:00:00
fin : 2026-04-25 00:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Depuis 2019, Wyld investit des lieux atypiques, souvent non dédiés aux événements, pour créer des rencontres entre publics et esthétiques. Cette fois, vous avez rendez-vous dans un lieu inédit en plein centre de Toulouse, sur la Garonne les espaces EDF Bazacle !
Au programme une soirée intimiste mêlant musique électronique et vue unique.
Pour l’occasion, retrouvez sur scène Nowadays, avec Fakear en tête d’affiche (djset-live + exclus de son prochain album), accompagné d’une prog mêlant artistes parisiens et artistes locaux.ales Wyld all stars. House, UK, bass, break, b2b2b de quoi se régaler.
Bon à savoir
– Jauge de 200 personnes
– Buvette & petite restauration
– Réservation obligatoire 10 .
LE BAZACLE 11 Quai Saint-Pierre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie hello@wyld.cool
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English :
Since 2019, Wyld has been investing in atypical venues, often not dedicated to events, to create encounters between audiences and aesthetics. This time, you’ll find us in a brand-new venue right in the center of Toulouse, on the Garonne River: the EDF Bazacle spaces!
L’événement WYLD + NOWADAYS + FAKEAR & FRIENDS Toulouse a été mis à jour le 2026-04-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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