WYLD + NOWADAYS + FAKEAR & FRIENDS LE BAZACLE Toulouse

Toulouse

WYLD + NOWADAYS + FAKEAR & FRIENDS

LE BAZACLE 11 Quai Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 18:00:00

fin : 2026-04-25 00:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Depuis 2019, Wyld investit des lieux atypiques, souvent non dédiés aux événements, pour créer des rencontres entre publics et esthétiques. Cette fois, vous avez rendez-vous dans un lieu inédit en plein centre de Toulouse, sur la Garonne les espaces EDF Bazacle !

Au programme une soirée intimiste mêlant musique électronique et vue unique.

Pour l’occasion, retrouvez sur scène Nowadays, avec Fakear en tête d’affiche (djset-live + exclus de son prochain album), accompagné d’une prog mêlant artistes parisiens et artistes locaux.ales Wyld all stars. House, UK, bass, break, b2b2b de quoi se régaler.

Bon à savoir

– Jauge de 200 personnes

– Buvette & petite restauration

– Réservation obligatoire 10 .

LE BAZACLE 11 Quai Saint-Pierre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie hello@wyld.cool

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Since 2019, Wyld has been investing in atypical venues, often not dedicated to events, to create encounters between audiences and aesthetics. This time, you’ll find us in a brand-new venue right in the center of Toulouse, on the Garonne River: the EDF Bazacle spaces!

L’événement WYLD + NOWADAYS + FAKEAR & FRIENDS Toulouse a été mis à jour le 2026-04-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE