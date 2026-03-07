XGTV L’EXPERIENCE GRANDE TRAVERSEE VOLCANIQUE Laveissière
XGTV L’EXPERIENCE GRANDE TRAVERSEE VOLCANIQUE
Laveissière Cantal
Début : 2026-05-13 10:00:00
fin : 2026-05-13
2026-05-13
L’Expérience Grande Traversée Volcanique XGTV
224 KM 8400 D+
Course Trail aventure en duo ou solo
Départ du Lioran le 13 Mai
Laveissière 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
English :
The Grande Traversée Volcanique Experience XGTV
224 KM 8400 D+ CLIMB
Trail adventure race, solo or duo
Leaving Le Lioran on May 13
