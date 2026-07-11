Xiberoko txapelgoa finales du tournoi de pelote à main nue Ordiarp
dimanche 20 septembre 2026 · Ordiarp
Informations pratiques
Ordiarp
Xiberoko txapelgoa finales du tournoi de pelote à main nue
Fronton Ordiarp Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Les finale du traditionnel tournoi de pelote à main nue de Soule se déroulent à Ordiarp.
Vous êtes invités à venir soutenir les finalistes de 2ème et de 1ère série. Convivialité et bonne humeur seront, comme chaque année, au rendez-vous. À l’issue, un repas est organisé. .
Fronton Ordiarp 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
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English : Xiberoko txapelgoa finales du tournoi de pelote à main nue
L’événement Xiberoko txapelgoa finales du tournoi de pelote à main nue Ordiarp a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque
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