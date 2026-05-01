XPLICIT invite LANDY en showcase exclusif à Nantes Warehouse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-24 –

Gratuit : non À partir de 11,99€ Adulte

Figure incontournable du rap français, Landy s’est imposé en quelques années. Révélé avec « Assa Baing » (certifié or), il enchaîne avec « A-One » (certifié platine), porté par des collaborations avec Ninho, Niska ou Soolking.Il poursuit son ascension avec « BRAVE », puis son tout nouvel album « Sombre mélodie », sorti le 24 avril, déjà porté par plusieurs titres présents dans le Top 50. Pour ce projet, Landy s’est entouré de la crème de la scène : Tiakola, KeBlack, DJ Milane, IDS, ainsi que les étoiles montantes R2 et Genezio.Ce showcase s’inscrit dans un week-end exceptionnel avec la révélation du WAREHOUSE 2.0, la plus grande évolution technique du club depuis son ouverture. Une expérience plus immersive, plus puissante et plus spectaculaire à découvrir en live.Aux platines, les DJ résidents Wazy et Matheo Desmarres seront accompagnés de DJ Hustler, référence hip-hop, RnB et clubbing dans tout le Grand Ouest.

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/xplicit-invite-landy-en-showcase-exclusif-a-nantes



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