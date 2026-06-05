XPLICIT invite LE CRIME en showcase exclusif à Nantes Warehouse Nantes
XPLICIT invite LE CRIME en showcase exclusif à Nantes Warehouse Nantes samedi 27 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-27 –
Gratuit : non À partir de 11,99€ Adulte
Originaire de Bordeaux, Le Crime s’impose progressivement comme l’un des nouveaux visages à suivre du rap français. Révélé auprès du grand public avec le viral « Oulala », il développe un univers instinctif et sans filtre, entre trap, mélo et inspirations plus old school.Après des premiers morceaux remarqués comme « Ingrat » ou « Demain », il confirme son ascension avec son premier album « La Vague », suivi quelques mois plus tard par « Après la Vague », enrichi de collaborations avec Leto, TK, ou encore JKSN.En 2026, Le Crime ouvre un nouveau chapitre avec son nouvel album « Casus Belli », disponible le 12 juin et déjà teasé par le single « Médaillon ». Un projet très attendu qui confirme la montée en puissance du rappeur bordelais et son ambition de s’imposer durablement sur la scène française.Aux platines, les DJ résidents Matheo Desmarres et Wazy assureront l’ambiance toute la nuit.
Warehouse Île de Nantes Nantes 44200
02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/xplicit-invite-le-crime-en-showcase-exclusif-a-nantes
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