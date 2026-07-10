XPLICIT invite MARWA LOUD en showcase exclusif à Nantes Warehouse Nantes
vendredi 24 juillet 2026 · Warehouse · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-24 –
Gratuit : non À partir de 11,99€ Adulte
Révélée en 2018 avec son premier album « Loud », classé n°2 des ventes en France, Marwa Loud s’est rapidement imposée comme l’une des voix incontournables de la scène urbaine française. À la croisée du R&B, du rap, de la pop et des influences raï, elle enchaîne les succès avec des titres devenus incontournables comme « Bad Boy », « Oh la Folle », « Fallait pas » ou encore « Bimbo ».Depuis, l’artiste strasbourgeoise poursuit son ascension avec les albums « My Life », « Again » et « Cloud », multipliant les collaborations avec Jul, Lacrim, Eva, Naza, Moha K, Koba LaD, RK ou encore Mister You. Une trajectoire qui confirme son statut d’artiste incontournable de la scène urbaine française.Aux platines, Wazy assurera l’ambiance tout au long de la soirée.
Warehouse Île de Nantes Nantes 44200
02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/xplicit-invite-marwa-loud-en-showcase-exclusif-a-nantes
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