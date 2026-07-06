XPLICIT invite TAYC en showcase à Nantes ! Warehouse Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-29 23:50 – 06:00

Gratuit : non https://www.warehouse-nantes.fr/event/xplicit-invite-tayc-en-showcase-a-nantes Adulte

Pour clôturer le Summer of Warehouse, XPLICIT invite TAYC en showcase au Warehouse Nantes le samedi 29 août 2026 !Figure emblématique de la scène afro-love francophone, Tayc s’est imposé comme l’un des artistes les plus influents de sa génération. Porté par une voix singulière et une écriture profondément sensuelle, il a développé un univers reconnaissable entre R&B, afropop et sonorités caribéennes.Révélé au grand public grâce à des titres devenus incontournables comme « N’y pense plus », « Le Temps » ou encore « D O D O », il a multiplié les projets à succès et les collaborations, tout en cultivant un lien particulièrement fort avec son public. Sur scène, son charisme, son énergie et sa maîtrise de la performance transforment chacun de ses passages en une expérience intense et immersive.Plus récemment, il a dévoilé « Réanymé » aux côtés d’Anyme, dont le clip est sorti le 1er juillet. Une collaboration qui confirme sa capacité à renouveler son univers tout en restant fidèle à son identité musicale.Avec des centaines de millions de streams et une place désormais incontournable dans le paysage musical francophone, Tayc continue de faire rayonner son esthétique moderne et sensible. Il rejoindra le Warehouse pour un showcase exclusif placé sous le signe du groove, de l’émotion et de l’afro-love.Aux platines, nos résidents Matheo Desmarres et Wazy assureront l’ambiance tout au long de la soirée.

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/xplicit-invite-tayc-en-showcase-a-nantes



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