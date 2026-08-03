Informations pratiques

Le Mans

XXL

4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 20:00:00

fin : 2026-12-04 21:00:00

Date(s) :

2026-12-04

Bien décidés à ferrailler sévère contre les préjugés grossophobes, quatre interprètes défieront les codes de la danse et les lois de la physique avec leurs corps hors normes pour prouver que la force n’exclut pas la légèreté et qu’un IMC au-dessus de la moyenne ne bannit pas la grâce. .

4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement XXL Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72