AGENDA · Le Mans
XXL Le Mans
vendredi 4 décembre 2026 · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
XXL
4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 20:00:00
fin : 2026-12-04 21:00:00
Date(s) :
2026-12-04
Bien décidés à ferrailler sévère contre les préjugés grossophobes, quatre interprètes défieront les codes de la danse et les lois de la physique avec leurs corps hors normes pour prouver que la force n’exclut pas la légèreté et qu’un IMC au-dessus de la moyenne ne bannit pas la grâce. .
4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement XXL Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72
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