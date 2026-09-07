XXVIe salon Hal’Art au Grenier des Halles, Grenier des Halles, Vézelise

Informations pratiques

XXVIe salon Hal’Art au Grenier des Halles 19 et 20 septembre Grenier des Halles Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Hal’Art, XXVIe.

C’est un salon exposant 16 peintres sélectionnés, originaires du Grand Est, présentant des styles et techniques différents, chacun dans son espace propre.

L’accrochage original sur cimaises et le lieu, le grenier des Halles, monument historique du XXVe siècle, classé, en font une exposition incontournable sur la région.

C’est l’occasion de visiter ce monument généralement fermé au public.

Entrée : escaliers de pierre.

Avec la tombola, deux tableaux d’une valeur de 300 € sont offerts aux visiteurs.

Grenier des Halles 20 place de l’Hôtel de Ville, 54330 Vézelise Vézelise 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 25 08 64 https://www.assodugrenierdeshalles.fr/ https://www.facebook.com/GrenierDesHallesVezelise/ Cet ancien grenier à grain de la ville de Vézelise, classé au titre des monuments historiques, date de 1601 (il remplace des constructions antérieures). L’auditoire actuel date de 1764, tandis que l’hôtel de ville a été construit en 1735.

Le Grenier, réhabilité en 2000, accueille aujourd’hui différentes manifestations culturelles tout au long de l’année. Parkings à proximité. La salle est située au 1er étage sans ascenseur : aucun accès aux personnes en situation de handicap ou PMR.

Hal’Art, XXVIe.

Grenier des Halles & Boris Beluche