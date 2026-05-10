Xylopolis #9 Les Ateliers de la Ville en Bois Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 17:00 –

Gratuit : non Prix libre Notre micro-festival est à but non lucratif, c’est pourquoi l’entrée est à prix libre et conscient. A chacune et chacun de déterminer le prix qui lui semble juste : selon ses revenus (prix libre) et selon la réalité de ce que coûte l’événement (prix conscient)???? Réservation Tout public, En famille

La programmation de cette neuvième édition naviguera entre pop/folk envoûtante et expérimentation musicale.La soirée débutera avec la performance sonore d’Anne-Line Drocourt, suivie du duo guitare électrique / basse de Mackenzie Leighton et Julie Trouve. Le public pourra ensuite découvrir l’univers évolutif improvisé d’Elastic Systems, avant de poursuivre la soirée avec les DJ Set de Sarah Lapin et d’Hyperlunaire. Plein d’activités seront prévues pour s’amuser et profiter du lieu en famille !Des animations, ateliers et jeux seront mis à disposition tout au long du festival : coloriage, fresque participative, atelier aquarelle, jeux en bois, espace famille, projections d’archives de l’association, ainsi que diverses installations participatives (photobooth, karaoké). Un espace de vente permettra également de découvrir le travail des artistes résident.es.Une offre de restauration végétarienne sera proposée par l’atelier Méli Mélo, encadré par l’association Osez Forêt Vivante. Le bar, quant à lui, mettra à l’honneur des producteurs locaux comme le Domaine des Gâtz et la brasserie la Divatte.

Les Ateliers de la Ville en Bois Nantes 44100

https://www.helloasso.com/associations/la-ville-en-bois/evenements/festival-xylopolis-9-last-but-not-least



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