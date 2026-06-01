Xylopolis #9, Les Ateliers de la Ville en Bois, Nantes

Xylopolis #9 Samedi 20 juin, 17h00 Les Ateliers de la Ville en Bois Loire-Atlantique

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T17:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:45:00+02:00

Fin : 2026-06-20T17:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:45:00+02:00

La programmation de cette neuvième édition naviguera entre pop/folk envoûtante et expérimentation musicale.

La soirée débutera avec la performance sonore d’Anne-Line Drocourt, suivie du duo guitare électrique / basse de Mackenzie Leighton et Julie Trouve. Le public pourra ensuite découvrir l’univers évolutif improvisé d’Elastic Systems, avant de poursuivre la soirée avec les DJ Set de Sarah Lapin et d’Hyperlunaire.

Plein d’activités seront prévues pour s’amuser et profiter du lieu en famille !

Des animations, ateliers et jeux seront mis à disposition tout au long du festival : coloriage, fresque participative, atelier aquarelle, jeux en bois, espace famille, projections d’archives de l’association, ainsi que diverses installations participatives (photobooth, karaoké). Un espace de vente permettra également de découvrir le travail des artistes résident.es.

Une offre de restauration végétarienne sera proposée par l’atelier Méli Mélo, encadré par l’association Osez Forêt Vivante. Le bar, quant à lui, mettra à l’honneur des producteurs locaux comme le Domaine des Gâtz et la brasserie la Divatte.

Les Ateliers de la Ville en Bois 21 rue de la Ville en Bois, Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-ville-en-bois/evenements/festival-xylopolis-9-last-but-not-least »}]

Les Ateliers de la Ville en Bois se transforment en village dédié à la célébration de l’été et de la créativité ! Les espaces sont investis par des concerts, performances, animations, Dj Sets… concert musique

© Florence Boudet